Названы побочные эффекты вакцин против COVID-19 по возрасту и полу

Чем старше человек, тем меньше побочных явлений.

Издание Business Insider опубликовало исследование побочных эффектов от вакцин. Хотя врачи не могут точно предсказать, как кто-то отреагирует на вакцину от коронавируса, они определили несколько закономерностей в зависимости от возраста, пола, состояния здоровья человека и того, какую дозу он получает.

Клинические испытания показывают, что побочные эффекты обычно более выражены среди женщин и молодых людей, особенно после приема второй дозы. Вторая доза обычно сопровождается более серьезными побочными эффектами.

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Наиболее частым побочным эффектом для всех трех разрешенных вакцин в США является боль или припухлость в месте инъекции: почти у 92 процентов участников клинических испытаний Moderna развился этот побочный эффект. В исследовании Pfizer об этом сообщили 84 процента участников, как и 49 процентов в Johnson&Johnson.

Другие распространенные побочные эффекты включают усталость, головную боль, боли в теле или мышцах. Приблизительно у 65 процентов реципиентов вакцины в исследованиях Pfizer и Moderna и у 38 процентов в Johnson & Johnson развилась утомляемость.

Для тех, кто раньше не болел COVID-19, после второй дозы побочные эффекты становятся более многочисленными и серьезными.

Приблизительно в два раза больше участников исследования Pfizer после приема второй дозы испытывали озноб и боли в суставах, чем после первой. Между тем, в испытании Moderna примерно в пять раз больше участников развился озноб после приема второй дозы, чем после первой.

Лихорадка также была гораздо более распространена среди получателей второй дозы, чем у получателей первой дозы в обоих испытаниях.

У людей, переболевших COVID-19, после приема 1 дозы может развиться больше побочных эффектов.

Небольшое исследование обнаружило, что побочные эффекты вакцины, такие как усталость, головные боли и озноб был более распространен среди людей с ранее существовавшим иммунитетом к коронавирусу, чем у людей, которые никогда не были инфицированы раньше.

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Около 73 процентов реципиентов вакцины, у которых ранее был COVID-19, имели побочные эффекты после первой дозы вакцины Pfizer или Moderna, по сравнению с 66 процентами реципиентов вакцины, которые никогда не заражались раньше.

"Если у вас уже была инфекция COVID-19, значит, в результате этой инфекции у вас развились клетки памяти", - сказал доктор Вивек Чериан, терапевт из Балтимора.

"Если бы вы когда-либо снова подверглись заражению, ваше тело могло бы реагировать быстрее и более решительно во второй раз", - добавил он. "Вот почему у вас будут более сильные побочные эффекты от первоначальной вакцины".

Молодые люди могут чувствовать себя более подавленными после уколов, чем люди старшего возраста.

С возрастом наша иммунная система постепенно ухудшается, а это означает, что тела пожилых людей не так усердно защищают себя от чужеродных захватчиков, в том числе от белка, попадающего в организм с помощью вакцины.

"У молодых людей гораздо более сильный иммунный ответ, поэтому должно быть понятно, что у них также будет больше побочных эффектов", - сказал Чериан.

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После одной дозы укола Модерны у 57 процентов людей моложе 65 развились побочные эффекты по сравнению с 48 процентами людей старше 65 лет. После второй дозы у почти 82 процентов людей в младшей группе развились побочные эффекты, по сравнению с почти 72 процентами. процент пожилых людей.

Pfizer разбил свои данные несколько иначе: около 47 процентов людей в возрасте от 18 до 55 лет почувствовали усталость после приема первой дозы, тогда как 34 процента людей в возрасте 56 лет и старше сообщили об этом побочном эффекте. После второй дозы цифры выросли до 59 процентов и 51 процента соответственно.

После одноразовой вакцины Johnson & Johnson почти у 62 процентов людей в возрасте от 18 до 59 лет развились побочные эффекты, по сравнению с 45 процентами людей в возрасте 60 лет и старше.

Центры по контролю и профилактике заболеваний проанализировали реакцию американцев на почти 14 миллионов доз уколов Pfizer и Moderna с декабря по январь.

Результаты показали, что примерно 79 процентов случаев побочных эффектов вакцины, о которых сообщалось в CDC, были связаны с женщинами, хотя в целом женщинам вводили только 61 процент доз.

Чериан сказал, что женщины, как правило, сильнее реагируют на вакцины от полиомиелита, гриппа, кори и эпидемического паротита.

"Все эти вакцины в целом у женщин, как правило, имеют более выраженные побочные эффекты", - сказал он. "Они даже более выражены для женщины в пременопаузе, чем у женщины в постменопаузе".

Ученые подозревают, что разница связана с уровнем эстрогена.

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"Тестостерон, как правило, является гормоном, подавляющим иммунитет, а эстроген - иммуностимулятором", - сказал Чериан. "Так что, скорее всего, это гормон эстроген - вот почему у женщин, как правило, больше побочных эффектов".

Большинство заболеваний с высоким риском не приводят к более сильным побочным эффектам

Люди с ослабленной иммунной системой в целом не обеспечивают надежной защиты от вирусных инфекций, поэтому они особенно уязвимы для тяжелой формы COVID-19. По этой причине CDC рекомендует этим группам сразу же пройти вакцинацию.

Но возможно, что у людей с ослабленным иммунитетом, таких как больные раком , также не будет сильного иммунного ответа на вакцину.

"Ваш иммунный ответ, по сути, определяет ваши побочные эффекты, поэтому, если у вас ослаблен иммунитет, у вас может не быть такого количества побочных эффектов, но вам все равно следует пройти вакцинацию", - сказал Чериан.

Вакцины должны обеспечивать людей с ослабленным иммунитетом, по крайней мере, некоторой защитой от тяжелой формы COVID-19, даже если они не ощущают никаких побочных эффектов - хотя эффективность может быть ниже, чем для обычного человека.

Чериан сказал, что для людей с аутоиммунными заболеваниями побочные эффекты, вероятно, не будут хуже, чем для обычного человека.

"Если у вас есть эти высокие факторы риска, вы действительно очень хотите сделать прививку", - сказал он.

"Справиться с некоторыми побочными эффектами диареи или некоторых мышечных болей - это намного, намного лучше, чем некоторые из этих серьезных, потенциально опасных для жизни побочных эффектов инфекции COVID-19".

Напомним, ранее сообщалось, что распространенная мутация может сделать COVID-19 более восприимчивым к вакцине.