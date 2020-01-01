Ученые поняли, почему так заразен коронавирус Дельта

При дельта-варианте люди могут дать положительный результат на пару дней раньше.

Согласно раннему новому исследованию, люди, инфицированные дельта-вариантом нового коронавируса, могут нести более чем в тысячу раз больше вирусных частиц и могут иметь положительный результат на два дня раньше, чем инфицированные оригинальным SARS-CoV-2. В исследовании не проводилось рецензирование, и изучается лишь небольшое количество случаев в Китае, но если результаты могут быть подтверждены, они могут объяснить, по крайней мере частично, почему дельта-вариант гораздо более заразен.

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Дельта-вариант в настоящее время распространился в более чем 100 стран и в настоящее время составляет 83% новых случаев COVID-19 в США, причем особенно большое количество случаев заболевания наблюдается в районах с низким уровнем вакцинации. Считается, что этот вариант на 60% более трансмиссивен, чем предыдущий доминантный штамм, и вдвое более заразен, чем исходный штамм SARS-CoV-2.

Хотя ясно, что дельта очень хорошо распространяется, исследователи не уверены, почему. Чтобы понять больше, группа исследователей в Китае изучила, как дельта-вариант распространился от первой известной местной передачи, выявленной 21 мая. Авторы опубликовали свои результаты в виде препринта вирусологического исследования 7 июля.

Китайский Гуандун и другие местные центры по контролю и профилактике заболеваний провели наблюдение и скрининг лиц, инфицированных дельта-вариантом, и их близких контактов в Китае. Были изолированы близкие контакты инфицированных людей, которые ежедневно проходили тесты полимеразной цепной реакции (ПЦР) на COVID-19. Официальные лица выявили 167 местных инфекций, которые восходят к первоначальному индексному случаю.

Они сравнили данные этих людей с данными с первых дней пандемии, когда первоначальный SARS-CoV-2 распространялся в Китае.

Они обнаружили, что среднее время, прошедшее от контакта человека с вирусом до положительного результата теста ПЦР (или количество времени, необходимое вирусу для репликации до достаточно высоких уровней, чтобы его можно было обнаружить), составляло 5,61 дня для исходного вируса и 3,71 дня. для дельта-варианта.

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Самым "поразительным" аспектом этого отчета было то, что от воздействия дельта-варианта до выявления значительных уровней вируса требуется гораздо меньше времени, - сказал Джон Коннор, исследователь из Национальной лаборатории новых инфекционных заболеваний Бостонского университета, который не принимал участия в исследовании. изучение. Это меняет "окно", когда люди заразны.

"Как мы знаем, люди проходят латентный период после заражения, в течение которого вирусные титры [концентрации] слишком низкие, чтобы их можно было обнаружить. По мере того, как вирусная пролиферация продолжается внутри [хозяина], вирусная нагрузка в конечном итоге достигает обнаруживаемого уровня и становится инфекционной", - сказал он. авторы написали в исследовании. "Знание того, когда инфицированный человек может распространять вирусы, имеет важное значение для разработки стратегии вмешательства, чтобы разорвать цепочки передачи". Другими словами, отслеживание контактов должно работать быстрее, чтобы люди не передавали дельту.

Исследователи также измерили вирусную нагрузку, когда SARS-CoV-2 был впервые обнаружен в тестах ПЦР. Они обнаружили, что вирусная нагрузка при заражении дельта-вариантом была в 1260 раз выше, чем у исходных вирусных инфекций. Это говорит о том, что дельта-вариант может реплицироваться в организме с большей скоростью, чем исходный вирус.

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"Эти данные подчеркивают, что дельта-вариант может быть более заразным на ранней стадии инфекции", - пишут авторы. Это, в свою очередь, предполагает, что человек будет выделять больше вирусных частиц, что повысит риск передачи.

Тем не менее, более высокая скорость репликации не может полностью объяснить, почему дельта так успешна, и "есть много вопросов без ответов", - добавил Коннор. Например, для будущих исследований было бы важно понять, какая часть обнаруженного вируса действительно заразна, сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что выявлена новая опасность коронавируса.