У медработников в США выявили аллергию на прививку от коронавируса

О некоторых реакциях на вакцину также сообщили на прошлой неделе в Великобритании.

У двух медицинских работников в одной и той же больнице на Аляске через несколько минут после вакцинации Pfizer от коронавируса на этой неделе развились опасные реакции. Одному сотруднику потребовалась госпитализация.

Читай также: Опубликованы первые результаты тестирования прививки от COVID-19

Представители здравоохранения заявили, что эти случаи не нарушат их планы развертывания вакцины, и что они делятся информацией ради прозрачности.

У первого работника, женщины средних лет, у которой не было аллергии в анамнезе, была анафилактическая реакция, которая началась через 10 минут после вакцинации в региональной больнице Бартлетт в Джуно во вторник, сообщил официальный представитель больницы. У нее появилась сыпь на лице и туловище, одышка и учащение пульса.

Доктор Линди Джонс, медицинский директор отделения неотложной помощи больницы, сказала, что работнику сначала сделали укол адреналина, стандартного лечения тяжелых аллергических реакций. Симптомы исчезли, но затем появились снова, и ей стали вводить стероиды и капельницу с эпинефрином.

Когда врачи попытались остановить капельницу, ее симптомы снова проявились, поэтому женщину перевели в отделение интенсивной терапии, где наблюдали всю ночь, а затем рано утром в среду отлучили от капельницы, сказал доктор Джонс.

Читай также: В США назвали сроки запуска вакцинации от коронавируса

Ранее в среду доктор Джонс сказал, что женщина должна быть выписана вечером, но в больнице поздно вечером в среду сообщили, что она останется еще на ночь.

Второй работник получил прививку в среду, и у него появились отечность глаз, головокружение и першение в горле через 10 минут после инъекции, говорится в заявлении больницы. Он был доставлен в отделение неотложной помощи и лечился адреналином, пепцидом и бенадрилом, хотя в больнице заявили, что реакция не считалась анафилаксией. В течение часа медик пришел в норму и был отпущен.

В больнице, в которой по состоянию на ночь в среду было введено 144 полных дозы, заявили, что оба сотрудника не хотят, чтобы их опыт оказал негативное влияние на других, выстраивающихся в очередь за вакциной.

"У нас нет планов менять наш график прививок, дозировку или режим", - говорится в заявлении доктора Энн Зинк, главного врача Аляски.

Несмотря на то, что вакцина Pfizer была доказана как безопасная и эффективная примерно на 95 процентов в клинических испытаниях с участием 44 000 участников, случаи на Аляске, вероятно, усилят опасения относительно возможных побочных эффектов. Эксперты заявили, что развитие событий может побудить к призыву к принятию более строгих рекомендаций, чтобы гарантировать, что получатели будут тщательно отслеживаться на предмет побочных реакций.

Читай также: Испытания вакцины от COVID-19 остановили из-за побочных эффектов

В Соединенных Штатах федеральные регулирующие органы выдали широкое разрешение на вакцинацию в пятницу взрослым от 16 лет и старше. Медицинские работники были предупреждены не вводить вакцину лицам, у которых в анамнезе имеется "известная история тяжелой аллергической реакции" на любой компонент вакцины, что, по их словам, является стандартным предупреждением для вакцин.

Но из-за случаев заболевания в Великобритании официальные лица FDA заявили, что потребуют от Pfizer усилить мониторинг анафилаксии и предоставить данные о нем, как только вакцина будет использоваться в дальнейшем. Pfizer также заявил, что вакцину рекомендуется вводить в условиях, где есть доступ к оборудованию для лечения анафилаксии. В минувшие выходные CDC заявил, что люди с серьезной аллергией могут быть безопасно вакцинированы под тщательным наблюдением в течение 30 минут после вакцинации.

Анафилаксия может быть опасной для жизни с нарушением дыхания и падением артериального давления, которое обычно происходит в течение нескольких минут или даже секунд после контакта с пищей или лекарством, или даже с таким веществом, как латекс, на которое у человека аллергия.

Напомним, ранее сообщалось, что следующей глобальной пандемией может стать свиной грипп.