Интересный факт дня: Веселящий газ быстро снимает тяжелую депрессию

Небольшое исследование фазы 2 показало, что низкие дозы закиси азота могут быстро облегчить симптомы тяжелой депрессии примерно на две недели.

Вторая фаза клинических испытаний показала, что 60-минутный сеанс лечения закисью азота может привести к значительным и быстрым улучшениям у пациентов с устойчивой к лечению депрессией, и исследования показывают, что эти преимущества могут длиться не менее двух недель.

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С момента своего открытия в конце XVIII века закись азота сыграла заметную роль в истории анестезии. Возможно, наиболее известный благодаря применению в стоматологии, его часто неофициально называют "веселящим газом" из-за характера его эйфорического седативного эффекта при приеме в умеренных концентрациях.

За последние несколько лет были обнаружены быстрые антидепрессивные свойства кетамина, еще одного старого анестетика, которые, как полагают, связаны с блокированием белкового рецептора в головном мозге, называемого N-метил-D-аспартатом (NMDA). Еще в 2014 году группа исследователей задалась вопросом, может ли закись азота иметь такой же антидепрессивный эффект, учитывая, что она оказывает аналогичное действие на мозг.

Раннее доказательство концепции предложили, что газ действительно может быстро облегчить симптомы депрессии. Последующие предварительные исследования показали, что газ также потенциально может лечить посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и алкоголизм.

Это новое исследование было направлено на изучение того, были ли более низкие дозы закиси азота, чем ранее протестированные, эффективными при депрессии, и сохраняются ли преимущества от одного лечения в течение нескольких недель. Каждый из 24 субъектов, отобранных для исследования, прошел три сеанса лечения, каждый продолжительностью один час, с интервалом в месяц. Наряду с сеансом плацебо, дышащим только кислородом, испытуемые тестировали 25-процентную и 50-процентную концентрации закиси азота.

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Исследователи обнаружили, что 85 процентов испытуемых показали значительное улучшение симптомов депрессии после однократного лечения закисью азота, и, что наиболее важно, более низкая доза была почти такой же эффективной, как и более высокая, но со значительно меньшим количеством отрицательных побочных эффектов.

"Некоторые пациенты испытывают побочные эффекты - это небольшая группа, но они вполне реальны - и главная из них - тошнота", - объясняет один из старших исследователей исследования Чарльз Конвей. "Но в нашем исследовании, только когда люди получали 50-процентную дозу, они испытывали тошноту. Когда они получили 25% закиси азота, тошнота ни у кого не возникла. И эта более низкая доза была примерно такой же эффективной, как и более высокая, в облегчении депрессии".

Питер Нагале, старший исследователь в ходе исследования, говорит, что продолжительность лечебного эффекта была еще одним захватывающим открытием. В предыдущем исследовании за участниками наблюдали только в течение 24 часов, тогда как это исследование показало, что антидепрессивный эффект однократного приема закиси азота длился от двух до четырех недель.

"Снижение побочных эффектов было неожиданным и довольно резким, - говорит Нагеле, - но, что еще более интересно, эффект после однократного приема длился целых две недели. Раньше этого не было. Это очень крутое открытие".

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Поскольку это совершенно новый вид лечения депрессии, необходимо гораздо больше поработать, чтобы понять, как лучше и безопаснее его применять. Тем не менее, Nagele и Conway считают, что закись азота может найти полезное место в будущем терапии депрессии, особенно в качестве быстрого и быстродействующего средства для лечения пациентов с тяжелой депрессией, страдающих суицидальными наклонностями.

"Одно из потенциальных преимуществ закиси азота по сравнению с кетамином состоит в том, что, поскольку это летучий газ, его анестезирующие эффекты очень быстро исчезают", - говорит Конвей. "Это похоже на то, что происходит в кабинете стоматолога, когда люди едут домой после того, как вырвали зуб. После лечения кетамином пациенты должны находиться под наблюдением в течение двух часов после лечения, чтобы убедиться, что с ними все в порядке, а затем они должны попросить кого-нибудь водить их".

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