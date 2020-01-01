Интересный факт дня: В атмосфере циркулируют тысячи тонн микропластика

Крошечные кусочки пластика можно разнести по целым континентам.

Понимание того, как микропластик перемещается в глобальных системах, имеет важное значение для решения проблемы Колледж природных ресурсов Джесси Э. Куинни при Университете штата Юта

Миллионы крошечных кусочков пластика циркулирует вокруг в земной атмосфере и путешествуют по целым континентам, согласно новому исследованию. По мнению экспертов, экологическая проблема может усугубиться и серьезно повлиять на здоровье человека.

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По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), микропластик имеет длину менее 5 миллиметров. И предыдущие исследования показали, что эти микроскопические частицы можно найти в океане, воде в бутылках и даже в наших фекалиях, но до сих пор атмосферная часть этого "пластического цикла" была плохо изучена.

Новое исследование показало, что тысячи тонн микропластика уже находятся в атмосфере, причем наибольший вклад вносят дороги. Компьютерное моделирование также показало, как частицы переносятся на огромные расстояния по всему миру, и показало, что ничто не застраховано от загрязнения.

Исследователи заявили, что их результаты подчеркивают, что микропластик - одна из самых острых экологических проблем нашего времени.

"Микропластик способен разрушить почти все экосистемы, не говоря уже о здоровье человека", - сказала ведущий автор исследования Дженис Брейни, ученый-эколог из Университета штата Юта. "Мы действительно только начинаем понимать масштабы загрязнения, не говоря уже о последствиях".

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С точки зрения важности, проблема связана с изменением климата и в некоторой степени с ним связано, "поскольку пластмассы являются продуктом ископаемого топлива", - сказал Брахни.

Чтобы выяснить, как микропластик переносится в атмосферу и через нее, Брахни и ее коллеги измерили выпадение частиц из воздуха в результате как силы тяжести, так и дождя на объектах на западе Соединенных Штатов за 14-месячный период. Основываясь на своих выводах, они подсчитали, что около 1000 тонн микропластика находится в атмосфере над западной частью США.

По словам Брахни, команда была "абсолютно шокирована" обнаруженным уровнем микропластика.

Исследователи предсказывали, что города будут крупнейшим источником загрязнения атмосферы микропластиком, но анализ пластика показал, что дороги были самым большим виновником, ответственным за 84% атмосферных микропластиков.

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"Если учесть, что пластик, как и пыль, должен попадать в атмосферу под действием какой-то физической силы, это имеет больше смысла", - сказала Брахни. "Дороги - и, что более важно, автомобили, движущиеся по дорогам - обеспечивают механическую энергию для перемещения частиц в атмосферу".

К другим источникам относятся океаны (11%) и сельскохозяйственная почвенная пыль (5%), оба из которых связаны с сильным ветром, выбрасывающим частицы в воздух. Однако исследователи подозревают, что все три этих источника, вероятно, будут способствовать разным уровням загрязнения в других частях мира.

Используя собранные данные, исследователи создали компьютерные модели, чтобы выяснить, как микропластик транспортируется по планете и какие области, вероятно, являются горячими точками для самых высоких уровней микропластика, например, Европа, Восточная Азия, Ближний Восток, Индия и США.

"Атмосфера - одна из причин, почему микропластик так широко распространен", - сказала Брахни. "У него есть потенциал для транспортировки пластика в разные места, через континенты и в действительно удаленные места, которые в противном случае не были бы затронуты человеческим загрязнением".

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Исследователи обнаружили, что частицы пластика могут оставаться в воздухе от одного часа до 6,5 дней. Этого верхнего предела достаточно для межконтинентальных перелотов, а это означает, что даже такие места, как Антарктида, подвержены риску загрязнения, несмотря на отсутствие прямых источников пластика.

"Никто не защищен от этого источника загрязнения", - сказала Брахни. "Мы можем отправить наш мусор в другие страны, но он просто вернется, чтобы преследовать нас".

По словам Брахни, еще одним важным направлением исследований является выяснение того, как переносимые по воздуху пластмассы могут повлиять на здоровье человека.

"Вдыхание любой частицы может иметь негативные последствия для здоровья", - сказал Брахни. "Но в настоящее время мы не знаем, являются ли пластмассы более или менее вредными, чем другие природные аэрозоли".

Напомним, ранее сообщалось. что в организме человека обнаружили пластик.