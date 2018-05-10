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В Марианской впадине нашли пластиковый пакет

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Мусор опадает в глубоководные области океана.
Мусор в Марианской впадине
Мусор в Марианской впадине

Новое исследование, в рамках которого специалисты проанализировали данные, собранные за 30 лет, обнаружило почти 3 500 частиц пластика и другого мусора в глубоководных областях Земли. Среди "находок" оказался и одноразовый пластиковый пакет на глубине 10 898 метров,в Марианской впадине.

Фрагменты мусора
Фрагменты мусора

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Марианская впадина — самая глубоководная точка мирового океана, дом для существ, о которых мы знаем очень мало, однако, несмотря на его труднодоступность, следы загрязнения человеком планеты нашлись и там.

В новом исследовании группа специалистов из Японского агентства науки и технологий по изучению морских недр JAMSTEC (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology) проанализировали данные из базы данных, посвященной глубоководному мусору и охватывающей последние 30 лет. В нее входят записи, сделанные как дайверами во время погружений, так и специальными глубоководными аппаратами. Исследование было опубликовано в журнале Marine Policy​, а кратко о нем сообщает портал ScienceAlert.

Пластиковый кулек
Пластиковый кулек

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В результате анализа ученые нашли 3 425 предметов искусственного происхождения, более трети из которых были микропластиком — видимыми частицами пластика, размерами более 5 миллиметров (при этом 90 процентов составлял одноразовый пластик). Что же касается самой глубоководной "находки", то, как отмечается, она датируется 20-м мая 1998 года. В последующие десятилетия, вероятно, пакет разложился на бесчисленные, но устойчивые микрочастицы пластика.

В исследовании сообщается также, что глубоководные организмы наблюдались в 17 процентах случаев. Это еще раз указывает на то, что деятельность человека оказывает пагубное влияние на морскую жизнь способами, о которых мы мало что знаем. Данные, собранные специалистами, включали лишь записи морского дна — по словам исследователей над ним должно быть еще множество другого мусора.

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Теги: Марианская впадина, мусор, пластик
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