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В организме человека обнаружили пластик

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Микрочастица пластика есть почти у всех землян.
В организме людей есть микропластик
В организме людей есть микропластик
Greenbelarus.info

Группе исследователей Венского медицинского университета впервые удалось доказать присутствие пластика в организме человека. Пока что контрольная группа была маленькой — всего восемь добровольцев. Но инородные частички нашли у всех.

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Обычно говорят о загрязнении пластиком окружающей среды: что леса, что океаны, мол, полны мусора. Но теперь стало известно, что не меньшую опасность пластик представляет и для организма человека. Как он попадает внутрь? Во-первых, микрочастицы оказываются в нашем организме вместе с едой и напитками из пластиковой тары. Во-вторых, через употребление рыбы и морепродуктов, которые плавают в загрязненных морях и океанах.

Все участники эксперимента были из разных стран: участвовали жители Англии, Финляндии, Японии, России, Италии, Голландии, Польши и Австрии.

Среди вреда здоровью исследователи называют риск заражения бактериальными инфекциями и вред химикатов, которые входят в состав пластика. Еще одна важная проблема — микрочастицы могут попасть в кровеносную и лимфатическую системы, а также добраться до печени.

Напомним, ранее сообщалось, что даже в Марианской впадине нашли пластиковый пакет.

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Теги: пластик, здоровье, исследование
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