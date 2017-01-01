У всех видов черепах в желудке нашли микропластик

Синтетические частицы длиной менее пяти миллиметров обнаружены в организме всех наблюдаемых черепах, а больше всего микропластика найдено у животных, обитающих в Средиземном море.

Исследователи из Университета Эксетера и морской лаборатории Плимута (Великобритания) в сотрудничестве с исследовательскими лабораториями Гринпис искали синтетические частицы длиной менее пяти миллиметров, включая микропластик, в 102 морских черепахах в Атлантическом и Тихом океанах и Средиземном море. Синтетические частицы были обнаружены во всех черепахах, наиболее распространенными из которых стали волокна одежды, автомобильные шины, фильтры сигарет, канаты и рыболовные сети. Результаты исследования опубликованы в журнале Global Change Biology.

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"Влияние этих частиц на черепах пока точно не определено — их небольшие размеры позволяют им проходить через кишечник, не блокируя его, как часто бывает с более крупными пластиковыми фрагментами. Однако последующие исследования должны быть сосредоточены на том, влияет ли микропластик на организмы на более важном уровне. Например, эти частицы могут переносить загрязняющие вещества, бактерии или вирусы либо влиять на черепаху на клеточном или субклеточном уровне", - объясняет доктор Эмили Дункан (Emily Duncan), ведущий автор статьи и сотрудник Эксетерского университета.

Всего в исследуемых черепахах было обнаружено более 800 синтетических частиц, однако исследователи проверяли только часть кишечника каждого животного, поэтому общее количество частиц примерно в 20 раз больше. Ученым не известно, как именно синтетические частицы попадают в организм черепах: среди вероятных источников - загрязненная морская вода и пища.

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Черепахи с наибольшим количеством синтетических частиц обнаружены в Средиземном море, которое, как утверждают ученые, имеет более высокий уровень загрязнения, чем Атлантический или Тихий океан, однако масштаб и методология этого исследования не позволили провести подробные географические сопоставления.

"Несмотря на то что это исследование успешно, обнаружение микропластика в кишечнике каждой черепахи, которую мы исследовали, трудно назвать успехом. За годы своей работы мы находили синтетические вещества почти у всех видов морских животных: от крошечного зоопланктона до рыбных личинок, дельфинов и теперь черепах. Наше исследование дает больше доказательств того, что все мы должны уменьшать количество пластиковых отходов, выделяемых в Мировой океан, и сохранять чистые, здоровые и продуктивные воды для будущих поколений", — утверждает доктор Пенелопа Линдек (Penelope Lindeque) из Плимутской морской лаборатории.

Напомним, ранее сообщалось, что в организме человека обнаружили пластик.