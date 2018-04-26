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В Арктике нашли рекордное количество микропластика

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В каждом литре льда находится до 12 тысяч микрочастиц.
Микропластик обнаружили при помощи судна Polarstern
Микропластик обнаружили при помощи судна Polarstern

В последние годы все большую обеспокоенность ученых вызывает наличие в морской воде пластиковых отходов, микроскопические частицы которых находят даже на дне океанов и в Арктике. Так, исследователи из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера (Германия)обнаружили неожиданно высокую концентрацию частиц пластика в арктическом морском льду. Образцы для исследования были собраны в пяти точках Трансарктического течения в Северном Ледовитом океане в ходе трех арктических экспедиций на борту немецкого ледокола Polarstern.

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Инфракрасная спектроскопия показала, что каждый литр льда содержит до 12 тысяч частиц микропластика, что в два-три раза больше результатов предыдущих проб. Частицы пластика были, действительно, чрезвычайно малы: 67% обнаруженных фрагментов не превышали по длине 50 микрометров. Такие частицы могут быть подхвачены зоопланктоном и по пищевой цепочке достигнуть более крупных хищников и даже людей.

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Во взятых пробах было идентифицировано по меньшей мере 17 различных типов пластика, в том числе упаковочные материалы (полиэтилен и полипропилен), частицы краски, нейлона, полиэстера и ацетата целлюлозы, который используется при производстве сигаретных фильтров. Источником частицы краски в арктических водах, по мнению ученых, могут быть морские суда. Они же могли стать основной причиной появления в воде частиц нейлона, из которого делают рыболовные сети. Большая часть полиэтиленовых частиц, вероятнее всего, попала в Арктику с океанскими течениями из Большого мусорного пятна в Тихом океане.

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Теги: Арктика, пластик
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гость  (аноним)  26.04.2018, 12:25
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Служив на острові Нова Земля. Чому всі мовчать що біля нього багато затоплено радіоактивних відходів ?
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