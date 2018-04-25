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Во льдах Арктики нашли странные дыры

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Их появление связывают с изменением климата.
Дыры во льдах
Дыры во льдах

Арктика — таинственное место, и по мере изменения климата на Земле, оно изменяется быстрее, чем ученые могут это зафиксировать. Так, согласно данным NASA, во льдах стали появляться странные дыры, и пока никто не может понять, что их вызывает.

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Фото было сделано Джоном Соннтагом, ученым, работающим в рамках операции NASA под названием IceBridge, амбициозной миссии как можно детальнее заснять Северный и Южный полюса в надежде выяснить, что же происходит прямо сейчас в этих отдаленных местах планеты.

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К сожалению, это фото поднимает больше вопросов, чем ответов, по крайней мере пока. Но пусть ученые из IceBridge не имеют точного ответа на то, что это за дыры, но зато высказывают предположения. Эти дыры могут быть вызваны таянием льда из-за нагревающейся подо льдом воды, или же это воздушные полости, которые проделали киты или тюлени. Правда, для последнего варианта дыры как-то великоваты.

NASA даже спросило совета у своих читателей в интернете о том, что это может быть. Предположений было множество, но сказать точно, почему образовались эти дыры, пока нельзя.

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Теги: Арктика, лед, фото, климат
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
BROKER666    25.04.2018, 09:43
Оценка:  0
BROKER666
так арктика - полигон для ордынского каганата, а дыры - результат испытаний ракет
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