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Интересный факт дня: Антарктический лед выделяет радиацию

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Радиация накопилась из-за атомных испытаний.
Во льдах накопилась радиация
Во льдах накопилась радиация
popmech.ru

Французские исследователи изучили выбросы хлора в различных местах Антарктиды, которые отличаются друг от друга количеством осадков. После этого они проанализировали в лаборатории образцы льда из скважины у российской станции «Восток» в Восточной Антарктиде, где накопилось мало снега, а затем сравнили их с образцами из ледяного купола Талос, находящегося в 1400 километрах и характеризующегося, наоборот, обильным снегопадом.

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Учёным удалось определить концентрацию радиоактивного хлора-36 на обоих участках и выяснить, сколько изотопов присутствовало у «Востока» в 1949—2007 годах и у купола Талос в 1910—1980 годах. Выяснилось, что на первом участке до сих пор присутствует хлор-36, причём в довольно высоких концентрациях, а в 2008 году его количество превысило норму в 10 раз. Впрочем, французы уверяют, что его всё ещё слишком мало, чтобы оказать значительное влияние на окружающую среду.

Некоторое количество хлора-36 на Антарктиде образуется естественным образом из-за воздействия космических лучей на аргон в атмосфере Земли, но также он формируется во время ядерных взрывов, когда нейтроны реагируют с хлором, содержащимся в морской воде. Изотопы достигли стратосферы и распространились по всей планете, однако в настоящее время хлор-36, появившийся в результате ядерных испытаний, в атмосфере отсутствует.

Напомним, ранее сообщалось, что в земных алмазах нашли инопланетный лед.

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Теги: интересные факты, лед, радиация
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