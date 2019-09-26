Чай в пакетиках может быть опасным для здоровья

В пакетиках слишком много микропластика.

Чайные пакетики содержат в себе миллиарды частиц микропластика, которые попадают в наш организм и засоряют его. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного канадскими учеными.

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Они обратили внимание, что многие производители пакетированного чая перестали изготавливать пакеты из бумаги и перешли на использование пластика. Распознать такие чаи довольно легко — пакеты имеют сетчатую структуру и обладают повышенной прочностью, тогда как бумажные пакеты плотные и легко рвутся. Ученые заподозрили, что пластиковые пакеты могут быть опасными для людей и решили проверить свои догадки.

Исследователи прошлись по магазинам канадского города Монреаль и купили четыре разновидности пакетированного чая. В лаборатории они аккуратно высыпали чай и поместили пустые пакетики в 95-градусный кипяток. Спустя пять минут они изучили жидкость под микроскопом и, скорее всего, были очень удивлены, потому что в ней плавало огромное количество микроскопических частиц пластика.

В частности, ученые обнаружили два вида микропластика. В каждой чашке они обнаружили около 11,6 миллиарда частиц микропластика размером более 100 нанометров. Также в чашках содержалось 3,1 миллиарда частиц нанопластика размером менее 100 нанометров. Получается, что употребляя пакетированный чай, все мы проглатываем, по сути, пластиковый мусор. Нет ничего удивительного в том, что огромное количество микропластика сегодня содержится даже в крови детей.

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Ученые пока не знают, как именно пластик из пакетированного чая влияет на организм человека. Его воздействие на организмы живых существ было изучено только на примере дафний — крошечных ракообразных существ, которые часто используются в экологических экспериментах. Поместив их в воду и дав насытится пластическими частицами, ученые выяснили, что у ракообразных возникают странности в поведении.

Например, некоторые особи не могли сформировать скелет и демонстрировали аномально быстрый рост. Также ученые заметили, что участвовавшие в исследовании дафнии начали плавать на гораздо большее расстояние, чем обычные особи. Но как микропластик влияет на организм человека? Ответить пока невозможно, но пользы от него явно не стоит ждать.

Впрочем, недавно о вреде синтетических частиц на организм человека писало издание Scientific American. В статье шла речь о повреждении внутренних органов за счет остановки роста и размножения клеток. Также микроскопические частицы выделяют опасные химические вещества, в число которых входят и пестициды — препараты для борьбы с сорняками и садовыми вредителями. Издавна известно, что при попадании этих веществ в организм человека, у него наблюдается разрушение печени.

Напомним, ранее сообщалось, что у всех видов черепах в желудке нашли микропластик.