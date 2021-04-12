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Интересный факт дня: Люди были хищниками в течение 2 миллионов лет

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Наши предки питались больше мясом, чем растительной пищей.
Наши предки питались преимущественно мясом
Наши предки питались преимущественно мясом

Согласно недавнему исследованию рациона наших предков эпохи плейстоцена, палеолитическая кухня была совсем не скудной и зеленой. В течение добрых 2 миллионов лет Homo sapiens и их предки отказывались от салатов и обильно ели мясо, что поставило их на вершину пищевой цепочки.

Это не совсем сбалансированная диета, состоящая из ягод, злаков и стейков, которую мы можем себе представить, когда думаем о палео-пище. Но, по мнению антропологов из Тель-Авивского университета Израиля и Университета Минью в Португалии, современные охотники-собиратели создали у нас неправильное представление о том, что мы когда-то ели.

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"Это сравнение, однако, бесполезно, потому что 2 миллиона лет назад общества охотников-собирателей могли охотиться и потреблять слонов и других крупных животных, в то время как сегодняшние охотники-собиратели не имеют доступа к такой добыче", - говорит Мики Бен-Дор из Тель-Авивского университета Израиля. .

Просмотр сотен предыдущих исследований всего, от современной анатомии и физиологии человека до измерения изотопов в костях и зубах древнего человека, позволяет предположить, что примерно 12000 лет назад мы были в первую очередь высшими хищниками.

Реконструкция списка продуктов гоминидов, живших 2,5 миллиона лет назад, значительно усложняется тем фактом, что остатки растений не так легко сохраняются, как кости, зубы и раковины животных.

В других исследованиях использовался химический анализ костей и зубной эмали, чтобы найти примеры диет, богатых растительным материалом. Но экстраполировать это на человечество в целом не так просто.

Мы можем найти множество свидетельств охоты на дичь в летописи окаменелостей, но чтобы определить, что мы собрали, антропологи традиционно обращались к современной этнографии, исходя из предположения, что мало что изменилось.

График перехода с мясной на растительную пищу
График перехода с мясной на растительную пищу

По мнению Бен-Дора и его коллег, это огромная ошибка.

"Вся экосистема изменилась, и условия невозможно сравнивать", - говорит Бен-Дор.

Эпоха плейстоцена была определяющим временем в истории Земли для нас, людей. К его концу мы двинулись в дальние уголки земного шара, пережив всех гоминидов на нашей ветви семейного древа.

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Во времена последнего ледникового периода большая часть территории современной Европы и Северной Америки регулярно была погребена под толстыми ледниками.

С таким количеством воды, запертой в виде льда, экосистемы по всему миру сильно отличались от того, что мы видим сегодня. Большие звери бродили по ландшафту, включая мамонтов, мастодонтов и гигантских ленивцев - в гораздо большем количестве, чем мы видим сегодня.

Конечно, не секрет, что Homo sapiens использовали свою изобретательность и сверхъестественную выносливость, чтобы выследить эти огромные туши на обед. Но определить частоту, с которой они охотятся на этих травоядных, было не так просто.

Вместо того, чтобы полагаться исключительно на летописи окаменелостей или делать слабые сравнения с до-земледельческими культурами, исследователи обратились к свидетельствам, заложенным в наших собственных телах, и сравнили их с нашими ближайшими родственниками.

"Мы решили использовать другие методы для воссоздания диеты людей каменного века: изучить память, сохраненную в наших телах, нашем метаболизме, генетике и физическом строении", - говорит Бен-Дор.

"Человеческое поведение меняется быстро, но эволюция идет медленно. Тело помнит".

Например, по сравнению с другими приматами нашему телу требуется больше энергии на единицу массы тела. Особенно, когда речь идет о нашем голодном до энергии мозге. Наше социальное бремя, например, когда дело касается воспитания детей, также ограничивает количество времени, которое мы можем тратить на поиски еды.

У нас более высокие жировые запасы, и мы можем использовать их, быстро превращая жиры в кетоны, когда в этом возникает необходимость. В отличие от других всеядных животных, у которых жировые клетки немногочисленны, но большие, наши маленькие и многочисленные, повторяя клетки хищника.

Наша пищеварительная система подозрительно похожа на пищеварительную систему животных, находящихся на более высоких ступенях пищевой цепи. Необычайно сильная желудочная кислота - это то, что нам может понадобиться для расщепления белков и уничтожения вредных бактерий, которые вы ожидаете найти на отбивной мамонта недельной давности.

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Даже наши геномы указывают на большую зависимость от диеты, богатой мясом, чем диеты, богатой сахаром.

"Например, генетики пришли к выводу, что участки генома человека были закрыты, чтобы обеспечить богатую жирами диету, в то время как у шимпанзе участки генома были открыты, чтобы обеспечить диету, богатую сахаром", - говорит Бен-Дор.

Аргументы команды обширны и касаются доказательств использования инструментов, признаков следовых элементов и изотопов азота в останках палеолита, а также износа зубов.

Все это повествует о том, что трофический уровень нашего рода - положение Homo в пищевой сети - стал крайне плотоядным для нас и наших кузенов, Homo erectus, примерно 2,5 миллиона лет назад и оставался таким до верхнего палеолита около 11700 лет назад.

После этого исследования современных сообществ охотников-собирателей стали немного более полезными, поскольку сокращение популяций крупных животных и фрагментация культур во всем мире привели к увеличению потребления растений, что привело к неолитической революции в сельском хозяйстве и сельском хозяйстве.

Ничто из этого не означает, что мы должны есть больше мяса. Наше эволюционное прошлое - не руководство по здоровью человека, и, как подчеркивают исследователи, наш мир уже не тот, что был раньше.

Но знание того, где наши предки сидели в пищевой сети, имеет большое влияние на понимание всего, от нашего собственного здоровья и физиологии до нашего влияния на окружающую среду в былые времена.

Напомним, ранее сообщалось, что современные обезьяны умнее наших предков.

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Теги: интересные факты, мясо, хищники, Homo Sapiens
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Комментариев (2)
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Meritus    12.04.2021, 14:56
Оценка:  +1
Meritus
По довжині шлунково-кишкового тракту видно, що ми не вегетаріанці. Подивіться, які пузяки у рослиноїдних.
гость  (аноним)  12.04.2021, 14:31
Оценка:  0
гость
Как теперь жить веганам?
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