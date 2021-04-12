Интересный факт дня: Люди были хищниками в течение 2 миллионов лет

Наши предки питались больше мясом, чем растительной пищей.

Согласно недавнему исследованию рациона наших предков эпохи плейстоцена, палеолитическая кухня была совсем не скудной и зеленой. В течение добрых 2 миллионов лет Homo sapiens и их предки отказывались от салатов и обильно ели мясо, что поставило их на вершину пищевой цепочки.

Это не совсем сбалансированная диета, состоящая из ягод, злаков и стейков, которую мы можем себе представить, когда думаем о палео-пище. Но, по мнению антропологов из Тель-Авивского университета Израиля и Университета Минью в Португалии, современные охотники-собиратели создали у нас неправильное представление о том, что мы когда-то ели.

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"Это сравнение, однако, бесполезно, потому что 2 миллиона лет назад общества охотников-собирателей могли охотиться и потреблять слонов и других крупных животных, в то время как сегодняшние охотники-собиратели не имеют доступа к такой добыче", - говорит Мики Бен-Дор из Тель-Авивского университета Израиля. .

Просмотр сотен предыдущих исследований всего, от современной анатомии и физиологии человека до измерения изотопов в костях и зубах древнего человека, позволяет предположить, что примерно 12000 лет назад мы были в первую очередь высшими хищниками.

Реконструкция списка продуктов гоминидов, живших 2,5 миллиона лет назад, значительно усложняется тем фактом, что остатки растений не так легко сохраняются, как кости, зубы и раковины животных.

В других исследованиях использовался химический анализ костей и зубной эмали, чтобы найти примеры диет, богатых растительным материалом. Но экстраполировать это на человечество в целом не так просто.

Мы можем найти множество свидетельств охоты на дичь в летописи окаменелостей, но чтобы определить, что мы собрали, антропологи традиционно обращались к современной этнографии, исходя из предположения, что мало что изменилось.

График перехода с мясной на растительную пищу

По мнению Бен-Дора и его коллег, это огромная ошибка.

"Вся экосистема изменилась, и условия невозможно сравнивать", - говорит Бен-Дор.

Эпоха плейстоцена была определяющим временем в истории Земли для нас, людей. К его концу мы двинулись в дальние уголки земного шара, пережив всех гоминидов на нашей ветви семейного древа.

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Во времена последнего ледникового периода большая часть территории современной Европы и Северной Америки регулярно была погребена под толстыми ледниками.

С таким количеством воды, запертой в виде льда, экосистемы по всему миру сильно отличались от того, что мы видим сегодня. Большие звери бродили по ландшафту, включая мамонтов, мастодонтов и гигантских ленивцев - в гораздо большем количестве, чем мы видим сегодня.

Конечно, не секрет, что Homo sapiens использовали свою изобретательность и сверхъестественную выносливость, чтобы выследить эти огромные туши на обед. Но определить частоту, с которой они охотятся на этих травоядных, было не так просто.

Вместо того, чтобы полагаться исключительно на летописи окаменелостей или делать слабые сравнения с до-земледельческими культурами, исследователи обратились к свидетельствам, заложенным в наших собственных телах, и сравнили их с нашими ближайшими родственниками.

"Мы решили использовать другие методы для воссоздания диеты людей каменного века: изучить память, сохраненную в наших телах, нашем метаболизме, генетике и физическом строении", - говорит Бен-Дор.

"Человеческое поведение меняется быстро, но эволюция идет медленно. Тело помнит".

Например, по сравнению с другими приматами нашему телу требуется больше энергии на единицу массы тела. Особенно, когда речь идет о нашем голодном до энергии мозге. Наше социальное бремя, например, когда дело касается воспитания детей, также ограничивает количество времени, которое мы можем тратить на поиски еды.

У нас более высокие жировые запасы, и мы можем использовать их, быстро превращая жиры в кетоны, когда в этом возникает необходимость. В отличие от других всеядных животных, у которых жировые клетки немногочисленны, но большие, наши маленькие и многочисленные, повторяя клетки хищника.

Наша пищеварительная система подозрительно похожа на пищеварительную систему животных, находящихся на более высоких ступенях пищевой цепи. Необычайно сильная желудочная кислота - это то, что нам может понадобиться для расщепления белков и уничтожения вредных бактерий, которые вы ожидаете найти на отбивной мамонта недельной давности.

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Даже наши геномы указывают на большую зависимость от диеты, богатой мясом, чем диеты, богатой сахаром.

"Например, генетики пришли к выводу, что участки генома человека были закрыты, чтобы обеспечить богатую жирами диету, в то время как у шимпанзе участки генома были открыты, чтобы обеспечить диету, богатую сахаром", - говорит Бен-Дор.

Аргументы команды обширны и касаются доказательств использования инструментов, признаков следовых элементов и изотопов азота в останках палеолита, а также износа зубов.

Все это повествует о том, что трофический уровень нашего рода - положение Homo в пищевой сети - стал крайне плотоядным для нас и наших кузенов, Homo erectus, примерно 2,5 миллиона лет назад и оставался таким до верхнего палеолита около 11700 лет назад.

После этого исследования современных сообществ охотников-собирателей стали немного более полезными, поскольку сокращение популяций крупных животных и фрагментация культур во всем мире привели к увеличению потребления растений, что привело к неолитической революции в сельском хозяйстве и сельском хозяйстве.

Ничто из этого не означает, что мы должны есть больше мяса. Наше эволюционное прошлое - не руководство по здоровью человека, и, как подчеркивают исследователи, наш мир уже не тот, что был раньше.

Но знание того, где наши предки сидели в пищевой сети, имеет большое влияние на понимание всего, от нашего собственного здоровья и физиологии до нашего влияния на окружающую среду в былые времена.

Напомним, ранее сообщалось, что современные обезьяны умнее наших предков.