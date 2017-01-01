Интересный факт дня: Современные обезьяны умнее наших предков
Ученые Университета Аделаиды выяснили, что живущие в настоящее время большие человекообразные обезьяны умнее австралопитеков. Это изменяет представление об интеллектуальных способностях ранних предков человека, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
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Исследователи измерили скорость потока крови к отделам мозга, отвечающими за высшие психические функции. Они основывались на размере отверстий в черепе, через которые проходят кровеносные сосуды. Этот метод протестировали на людях и других млекопитающих, после чего его применили к 96 черепам приматов и 11 окаменелым черепам австралопитеков. Оказалось, что у современных обезьян кровоток, обеспечивающий питание когнитивных участков мозга, был вдвое сильнее, чем у древних приматов.
Результаты подвергают сомнению предположение о прямой связи между размером мозга и интеллектом у предков человека. Важную роль играют также связи между нейронами — синапсы. Подсчитано, что на синаптическую активность мозг тратит 70 процентов доступной ему энергии, которую обеспечивает приток крови.
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Человекообразные обезьяны демонстрируют самый высокий интеллект среди всех животных, кроме человека. Так, самка гориллы Коко научилась понимать свыше двух тысяч английских слов и овладела тысячей жестов амслена — американского языка глухих. Шимпанзе Уошо смогла выучить 350 жестов.
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