Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Интересный факт дня: Современные обезьяны умнее наших предков

Комментариев: 0
Австралопитеки оказались глупее человекообразных обезьян.
Австралопитеки были глупее горилл
Австралопитеки были глупее горилл
vesti.ru

Ученые Университета Аделаиды выяснили, что живущие в настоящее время большие человекообразные обезьяны умнее австралопитеков. Это изменяет представление об интеллектуальных способностях ранних предков человека, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Читай также: Интересный факт дня: Мозг заставляет нас верить в привидений

Исследователи измерили скорость потока крови к отделам мозга, отвечающими за высшие психические функции. Они основывались на размере отверстий в черепе, через которые проходят кровеносные сосуды. Этот метод протестировали на людях и других млекопитающих, после чего его применили к 96 черепам приматов и 11 окаменелым черепам австралопитеков. Оказалось, что у современных обезьян кровоток, обеспечивающий питание когнитивных участков мозга, был вдвое сильнее, чем у древних приматов.

Результаты подвергают сомнению предположение о прямой связи между размером мозга и интеллектом у предков человека. Важную роль играют также связи между нейронами — синапсы. Подсчитано, что на синаптическую активность мозг тратит 70 процентов доступной ему энергии, которую обеспечивает приток крови.

Читай также: Интересный факт дня: Муравьи оказались быстрее гепардов

Человекообразные обезьяны демонстрируют самый высокий интеллект среди всех животных, кроме человека. Так, самка гориллы Коко научилась понимать свыше двух тысяч английских слов и овладела тысячей жестов амслена — американского языка глухих. Шимпанзе Уошо смогла выучить 350 жестов.

Напомним, ранее мы узнали, что веру в дьявола объяснили боязнью чумы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

 

Поделись:
Теги: интересные факты, австралопитек, обезьяны
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь