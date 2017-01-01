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В заменителях мяса нашли новую опасность

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Опасны не сами заменители, а находящаяся в них соль.
В заменителях мяса слишком много соли
В заменителях мяса слишком много соли
joinfo.ua

Австралийские исследователи выяснили, что заменители мяса из-за содержащейся в них соли могут быть опасны для здоровья. Кроме того, такие продукты содержат жиры и сахар. 

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Специалисты проанализировали 560 продуктов, которые считаются заменителями мяса. По словам ученых, во время производства заменители мяса подвергаются обработке, в результате чего начинают содержать значительное количество соли, которая может увеличивать риск гипертензии и связанных с нею опасных для жизни сердечно-сосудистых заболеваний. В растительном беконе, сосисках, гамбургерах, а также в веганских пирогах может находиться около половины дневной нормы соли.

По подсчетам, жители Австралии могут потреблять в три раза больше хлорида натрия, чем это нужно организму. Так, наибольшее количество соли содержит растительный бекон (два грамма соли на 100 граммов продукта), затем следует вегетарианский фалафель и растительные колбасы.

Напомним, ранее сообщалось, что в США выращивают мясо в пробирке.

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Теги: мясо, заменитель мяса
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