Интересный факт дня: Кошки привязываются к хозяевам не меньше собак

Миф о том, что кошки гуляют сами по себе, опровергли.

Традиционно считается, что кошки не испытывают привязанности к своим хозяевам. Ученые из Орегонского университета (США), впрочем, доказали обратное: оказалось, что кошки демонстрируют разную степень привязанности по отношению к своим хозяевам. Американцы использовали тест незнакомой ситуации, с помощью которого оценивают степень привязанности у приматов и собак. В ходе тестов животные сначала проводили время в компании их хозяев, а потом оставались в одиночестве, после чего хозяева возвращались в помещение, где находились животные.

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Цикл испытаний продолжался шесть минут, а в экспериментах участвовали 79 котят возрастом 3−8 месяцев. В ходе тестирования учёные наблюдали за поведением котят и по итогам выделили несколько уровней привязанности к хозяину. Привязанность считалась прочной, если животные позволяли брать себя на руки или гладить и спокойно вели себя при этом, подходили к вернувшемуся хозяину, а также старались быть поблизости. При непрочной и противоречивой привязанности кошки могли держаться поблизости, следовать за ними или цепляться, когда те выходили из комнаты, но при этом плохо переносили, когда их брали на руки.

Непрочной и избегающей считали связь, при которой животные не сопротивлялись контактам в целом, но почти не проявляли беспокойства, когда их хозяева выходили из комнаты и слабо реагировали на них, когда те возвращались. Учёным удалось классифицировать поведение 70 животных из 79 (89%). 46 котят (64%) выработали прочную привязанность к хозяевам, а 24 (36%) — непрочную. 20 (84%) из не слишком привязанных к своим хозяевам животных показывали признаки непрочной и противоречивой привязанности, трое котят — непрочной и избегающей, а один — непрочной и дезорганизованной привязанности.

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Чтобы проверить, можно ли научить кошек больше привязываться к хозяевам, учёные провели шестинедельный тренинг с участием 39 котят и их хозяев. Раз в неделю хозяевам рассказывали и показывали, как приучать животных к командам с помощью позитивного подкрепления, как справляться с проблемным поведением и научить котят не бояться незнакомых людей. Затем их на неделю отпускали практиковаться. После тренинга 39 тренированных котят и 31 животное из контрольной группы опять прошли тест незнакомой ситуации. Выяснилось, что тренинг никак не повлиял на уже сформированную привязанность.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые раскрыли секрет кошачьего языка.