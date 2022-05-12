Русский военный корабль, иди н***й: дети из Сум создали игру по событиям на острове Змеиный

Мини-игру окрестили анти-стрессом и тренингом по точности.

События на острове Змеином и знаменитая фраза украинского защитника для русского военного корабля вдохновила 14-летнего Тимура и 17-летнего Степана на создание игры Russian warship go f@ck yourself, говорится в сюжете ТСН.

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Главное задание игры – уничтожение российских солдат-зомби и их кораблей. Пользователи набирают баллы при уничтожении кораблей. Чем больше их потопили, тем ближе победа.

"Так совпало, как мы придумали эту игру и так сразу Москву затопили, то есть очень хорошо получилось, точно", — рассказал один из мальчиков.

Проект Russian warship go f@ck yourself является частью проекта по экологии. Этап с зомби и кораблями появился в начале войны. Вероятно, на нем разработчики не остановятся.

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"У нас основной уровень в игре "треш из фан" – это сортировка мусора. Давайте еще сделаем так, что наши герои будут сортировать эту подбитую российскую технику и мы ее будем перерабатывать на украинскую технику, и таким образом герои будут зарабатывать баллы", — рассказал руководитель студии разработки игр при Сумском госуниверситете Илья Сафронов, к которому ходили Тимур и Степан.

Напомним, ранее мы рассказывали об игре Birds Attack 2022. В ней боевой селезень уничтожает оккупантов и их технику.

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