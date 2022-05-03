В сети появилась географическая игра об Украине

Игрушка позволит проверить топографические знания пользователей.

Сотрудник компании PlayQ Альберт Ковнир создал игру под названием "Вивчай Україну". Она, по мнению разработчика, отвлечет от негативных новостей и позволит лучше узнать нашу страну, пишет ain.ua.

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Игра имеет только веб-версию. На выбор доступны 2 режима: отгадки областей или городов. На рождение игры автор потратил 4 дня. Сначала он искал населенные пункты, а затем добавил регионы. Жена разработчика для интерфейса нарисовала казака. На все потрачено около 260 долларов.

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"Если игра понравится людям – добавлю бэкенд, сделаю таблицу лидеров, добавлю новые режимы игры, в том числе поиск городов по фотографиям. Увеличу пул городов, добавлю режимы сложности. Но до этого я хочу убедиться, что игра действительно интересна людям и мои усилия стоят того", - рассказал Альберт Ковнир.

Напомним, ранее bigmir.net писал об игре, где украинцы могут уничтожать технику российских оккупантов.

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