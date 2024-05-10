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Для большого количества жертв: в ВСУ рассказали об опасности обновленных ракет оккупантов
Российская армия использует обновленные ракеты Х-101/102 для большего количества жертв после ударов по мирным городам Украины. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Евлаш.
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Он отметил, что в этих снарядах двойная боевая часть. Это оккупанты смогли достичь благодаря уменьшению топливного отсека.
"Россия их использует на меньшие дистанции, но увеличила боевую часть. Ракеты с барражирующими элементами" , - сказал Илья Евлаш.
Враг может наносить большее поражение по незащищенным объектам. В том числе, по живой силе.
"Когда они атакуют мирные города - это направлено на большое количество жертв, на уничтожение мирных украинцев. И это будет наносить больший вред за счет маленьких металлических элементов целям, которые россияне себе выберут", - добавил спикер Воздушных сил.
Напомним, фото ракеты Х-101, о которой идет речь, мы публиковали тут.
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