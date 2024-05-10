Для большого количества жертв: в ВСУ рассказали об опасности обновленных ракет оккупантов

Оккупанты уже неоднократно запускали Х-101 по нашей стране.

| Автор: Соколенко Виктория

Российская армия использует обновленные ракеты Х-101/102 для большего количества жертв после ударов по мирным городам Украины. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Евлаш.

Читайте также: Легкомоторные самолеты: можно ли ними сбивать дроны оккупантов

Он отметил, что в этих снарядах двойная боевая часть. Это оккупанты смогли достичь благодаря уменьшению топливного отсека.

"Россия их использует на меньшие дистанции, но увеличила боевую часть. Ракеты с барражирующими элементами" , - сказал Илья Евлаш.

Враг может наносить большее поражение по незащищенным объектам. В том числе, по живой силе.

"Когда они атакуют мирные города - это направлено на большое количество жертв, на уничтожение мирных украинцев. И это будет наносить больший вред за счет маленьких металлических элементов целям, которые россияне себе выберут", - добавил спикер Воздушных сил.

Напомним, фото ракеты Х-101, о которой идет речь, мы публиковали тут.

Читайте также: Тактика террористов-смертников: аналитики оценили ядерные учения в РФ

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.