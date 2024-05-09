Оккупанты запустили на Украину ракету с двойной боевой частью

Дальности новой версии все равно хватает для террора мирных граждан.

| Автор: Соколенко Виктория

Во время крайней атаки на нашу страну оккупанты использовали ракету Х-101, изготовленную во втором квартале текущего года. О ее свежести говорит серийный номер, сообщает Defense Express.

Читайте также: Ядерное оружие России в космосе: США раскрыли детали

Аналитики указывают, что Х-101 поставили двойную боевую часть. То есть, плюсом к стандартной в 450 кг идет дополнительная на 350 кг. Увеличение могло произойти за счет урезания размера топливного бака и снижения дальности полета. Примерно, в последнем аспекте, она упала с 5500 км до 2250 км.

Фото - defence-ua.com

Фото - defence-ua.com

Напомним, ранее мы писали о том, что при обстреле ДнепроГЭС рашисты задействовали аркету, которая могла отстреливать тепловые ловушки.

Читайте также: В ВСУ рассказали, какое новое оружие имеют оккупанты

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.