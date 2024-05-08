В ВСУ рассказали, какое новое оружие имеют оккупанты

В Су-57 эуипаж из 1 человека.

| Автор: Соколенко Виктория

Для атак по нашей стране оккупанты используют новые самолеты Су-57. Их произведено несколько десятков, но никто не знает точного количества, сообщает спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

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РФ долго держала в тайне характеристики и внешний вид. Но сейчас он известен, так как Су засекли над акваторией Черного моря при попытке обстрела Кривого Рога. Заявлено, что это пятое поколение, но особенности не соответствуют действительности. В пиар рашисты вложили знатно, миллионы долларов.

"Россияне понимают: если будет его потеря, то будет показано, что показатели далеки от реальности. Они пытаются его применять на расстоянии, в том числе и с ракетами Х-69, которые могут теоретически использовать и Су-24, и Су-35. Так что Су-57 – дорогая погремушка и обращаются с ним очень осторожно", – пояснил Евлаш.

Не обошел вниманием спикер Воздушных сил ВСУ якобы новую зенитно-ракетную систему врага "Прометей".

"Как видим, довольно часто россияне склонны преувеличивать эффективность своих комплексов, их мощности и способности. Но вместе с тем мы еще не видели их в деле. Нужно будет увидеть в бою, насколько заявленные тактико-технические характеристики будут соответствовать реальным. Пока что мы видели в действии работу их С-400 "Триумф", о С-500 пока речь не шла. Давайте дождемся, когда уже официально будет подтверждена информация об их применении, и мы сможем сделать выводы. У этого комплекса заявлены очень высокие показатели, он якобы может перехватывать ракеты на очень больших высотах, чего не могли делать предыдущие их аналоги. Бой покажет", - резюмировал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия попыталась скопировать ПВО Patriot.

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