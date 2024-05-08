Ядерное оружие России в космосе: США раскрыли детали

В США не раскрыли, сколько времени понадобится рашистам на переход к этапу доставки.

| Автор: Соколенко Виктория

Помощница секретаря Бюро контроля над вооружениями, сдерживания и стабильности Минобороны США Мелори Стюарт прокомментировала развертывание орудия России в космосе. Она отмечает, что оккупанты имеют на орбите аппарат, являющийся частью программы по созданию противоспутникового оружия.

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Спутник располагается на нетипичной высоте, которую не использует другое оборудование. Он идет выше простых околоземных орбит. В РФ заявляли, что это научный спутник для исследования влияния радиации на электронику. Но если так, то орбита нелогична, так как она располагается ниже радиационных поясов.

Впервые слова о российской противоспутниковой программе прозвучали в феврале. Тогда со стороны Америки звучали слова обтекаемого характера "противоспутниковое оружие с использованием ядерных возможностей". Независимые аналитики не умолкали в дискуссиях. Предполагался запуск мощной системы РЭБ с питанием от бортового ядерного реактора. Стюарт отмечает, что речь об обычном спутнике с ядерным зарядом.

"Наши аналитики считают, что его детонация в определенном месте на орбите сделает нижнюю околоземную орбиту непригодной для использования в течение определенного периода времени", - отметила она.

По состоянию на сейчас страна-террористка не успела вывести на орбиту ядерную компоненту. Ситуацию прокомментировали наши аналитики из Defense Express.

"Если очень коротко - то существует огромный риск превращения всего околоземного пространства в свалку космического мусора по Синдрому Кесслера. То есть все космическое пространство вокруг земли превратится в кладбище космических аппаратов и его использование будет невозможно на десятилетия, если не на столетия", - считаютони.

Напомним, ране мы писали о том, что аналитики оценили ядерные учения в РФ.

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