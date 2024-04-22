Истребители F-16: в ВСУ предупредили об угрозе от РФ до их прибытия

Истребители усилят компоненту противовоздушной обороны.

| Автор: Соколенко Виктория

Оккупанты будут максимально интенсифицировать удары по территории нашей страны до прибытия многоцелевых самолетов F-16. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

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Так он ответил на вопрос о том, чего стоит ожидать от врага, пока помощь от партнеров доберется в Украину. Россияне не оставят попытки террора критической энергетической инфраструктуры. Некоторые типы ракет рашисты используют сразу после их производства.

"Это все продолжается. И собственно до поставки систем ПВО различных типов и F-16 нам надо держаться и отражать эти атаки врага", - отметил Евлаш.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Воздушных силах ВСУ рассказали о подготовке пилотов на долгожданных F-16.

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