Перелом войны: сколько F-16 для Украины могут поменять ситуацию

Накануне спикер Воздушных сил ВСУ рассказывал, что украинские пилоты уже летают на F-16 в 2 странах.

| Автор: Соколенко Виктория

F-16, которые Украина должна получить в текущем году, считаются действенным способом для противодействия российским бомбам. Так считает военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник.

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Он отмечает, что можно еще вести точечную охоту с помощью Patriot. В феврале они себя достойно показали. Но оккупанты пытаются бороться. Мы не можем допустить потерю такой машины.

"А F-16 с ракетами с дальностью 180 километров на борту, может шесть таких ракет брать за раз. И даже две пары таких самолетов, не говоря уже даже об эскадрилье, могут совершить переворот. Но это оружие должно наконец поступить", – говорит Петр Черник.

Даже несколько таких истребителей могут помочь нашей стране улучшить защиту неба от российских ракет.

"Учитывая, что скорость этой машины достигает до 2400 километров в час, радиус может быть от 500 до 1700 км, то в борьбе с крылатыми ракетами даже одна машина сделает если не революцию, то колоссальный шаг вперед. И несколько таких машин могут резко увеличить уровень сбития вражеских ракет", – пояснил специалист.

24 единицы F-16, которые придут в июне, помогут Силам обороны. Однако, нужно больше.

"Ломает всю историю в части военного противоборства машин так 120 с большой ракетно-бомбовой нагрузкой", – Петр Черник.

Напомним, ранее мы писали о том, что американский пилот назвал важное оружие к F-16.

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