Истребитель F-16 Украине: американский пилот назвал важное оружие к нему

F-16 под силу поразить немало целей, но прежде нужно взять под контроль небо в зоне боевых действий, уверен Хэмптон.

| Автор: Соколенко Виктория

Пока нет точной информации, какое оружие получит Украина в дополнение к самолетам F-16. Если будут правильные средства, тогда возможна деоккупация регионов, в том числе и Крыма. Такие мнение высказал пилот ВВС США Дэн Хэмптон.

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По его словам, существуют как дальнобойные средства поражения, так и такие, которые можно использовать так же эффективно с близкой дистанции. Для ударов по наземным целям есть крылатые авиационные бомбы, ракеты "воздух – земля", ряд планерного оружия. Более того, под истребитель разработаны припасы с двигателем, разным типом наведения. Они используются в зависимости от самой цели и окружающей среды.

"Опять же, мы смотрим на цель, на то, что вы хотите уничтожить, и выбираем лучшее оружие для этого времени суток, для этой цели, для угроз в этой местности, учитывая то, сколько времени у нас есть на его использование. Есть из чего выбрать, поэтому я не сомневаюсь, что мы выберем то, что вам нужно", – сказал Хэмптон.

Напомним, ранее мы писали о том, что Дэн Хэмптон назвал цели цели №1 для F-16 в Украине.

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