Владельцы видеокарт жалуются на RGB-подсветку: фото

Странно, что проблема с RGB-подсветкой появилась лишь сейчас. Так как ОЗУ с ней существует достаточно давно.

| Автор: Соколенко Виктория

Владельцы видеокарт стали жаловаться на работу RGB-подсветки. В сеть выложены фото, где видны выжженные места на бэкплейтах. Точнее там, где к ним прилегает ОЗУ с подсветкой, сообщает VideoCardz.

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На снимках видна выжженная краска. Точную проблему не отмечают, но, вероятно, вся соль кроется в светодиодах. В частности, из-за выделяемого ими тепла. Комментарии от пользователей касаются видеокарт MSI и Gigabyte.

Фото - videocardz.com

Один из пострадавших пошел на замену видеокарты из-за того, чтобы посмотреть специально на повторение "ожогов".

Напомним, ранее мы писали о том, какая сборка считается лучшей для игрового компьютера.

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