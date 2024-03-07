Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Новый MacBook Air от Apple прогнали через тесты: результаты

Хороший старт для новинки.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Новый MacBook Air от Apple прогнали через тесты: результаты
Иллюстративное изображение / Getty Images

На днях Apple представила MacBook Air на новом чипе МЗ. ПК уже протестировали в бенчмарке Geekbench 5. В частности, речь о модели с 15-дюймовым экраном.

Читайте также: Миллиарды долларов впустую: проект Apple Car закрывается

Ноутбук с чипом М3, который имеет 8 вычислительных и 10 графических ядер, 16 Гб оперативки, набрал 3157 баллов в одноядерном и 12020 баллов в многоядерном тестах. Для сравнения, версия компьютера с М2 и такой же оперативной памятью набирала 2610 и 10120 баллов. М3 дал прирост продуктивности в одноядерном тесте в 20%, в многоядерном – 18%.

Фото - Geekbench 5
Фото - Geekbench 5

Фото - Geekbench 5
Фото - Geekbench 5

Напомним, больше подробнотей о MacBook Air 2024 мы давали тут

Читайте также: 1 камера и Face ID: появились рендеры iPhone SE 4

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри techno.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости