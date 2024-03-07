Новый MacBook Air от Apple прогнали через тесты: результаты

Хороший старт для новинки.

| Автор: Соколенко Виктория

На днях Apple представила MacBook Air на новом чипе МЗ. ПК уже протестировали в бенчмарке Geekbench 5. В частности, речь о модели с 15-дюймовым экраном.

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Ноутбук с чипом М3, который имеет 8 вычислительных и 10 графических ядер, 16 Гб оперативки, набрал 3157 баллов в одноядерном и 12020 баллов в многоядерном тестах. Для сравнения, версия компьютера с М2 и такой же оперативной памятью набирала 2610 и 10120 баллов. М3 дал прирост продуктивности в одноядерном тесте в 20%, в многоядерном – 18%.

Фото - Geekbench 5

Фото - Geekbench 5

Напомним, больше подробнотей о MacBook Air 2024 мы давали тут.

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