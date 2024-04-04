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Взорвали оккупанта: ССО ВСУ показали видео с уничтожением живой силы и техники РФ
Brimstone - высокотехнологичная самонаводящаяся ракета "воздух-земля".
Операторы Сил специальных операций ВСУ красиво уничтожили танковые тягачи, БМП и военных РФ. Ролик с боевой работой наших парней был опубликован в Telegram.
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На одном из операционных направлений защитники из 8 полка ССО ударили по 2 танковым тягачам, БМП, 2 оккупантам. Кроме того, были задействованы ракеты Brimstone. Они подорвали БМП вместе с экипажем, а еще полевой склад боеприпасов рашистов.
Напомним, ранее мы писали о том, что Сырский показал нарезку атак ВСУ по фанатам путинской политики.
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