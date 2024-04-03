Мощные взрывы и пламя: Сырский показал новое видео ударов ВСУ по оккупантам

РФ светят только черные пакеты и ничего больше.

| Автор: Соколенко Виктория

Вооруженные силы Украины продолжают свою ежедневную работу по уничтожению техники оккупантов. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал новое видео с красочным минусованием врага.

Читайте также: Небесная кара: ВСУ с одного выстрела остановили БМП оккупантов

На нем видно попытки железяк россиян прорваться дальше. Однако, до точки никто не доезжает. Ведь в дороге их застает фаер-шоу. Кроме того, можно увидеть кадры со сбросами наших дронов. Зачистку позиций врага в окопах и в домах. Рашисты нигде не спрячутся. Их всегда найдут наши бойцы.

Напомним, ранее мы писали о том, как дроноводы не дали колонне танков РФ прорваться в бой.

Читайте также: Превратил в хлам: один танк ВСУ вынес 3 российских за 15 минут

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.