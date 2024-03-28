Забежали в "могилу": Сырский показал эпичное уничтожение оккупантов

Самая отборная бавовна и черные пакеты - россиянам!

| Автор: Соколенко Виктория

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поделился свежими моментами боевой работы наших воинов. Они сражаются за нас 24/7.

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Центровым моментом видео можно считать кадры, на которых несколько оккупантов думали, что спрячутся в когда-то жилом доме. Однако, это решение стало для них роковым.

Украинские защитники беспощадны к врагу. Российских военных постоянно настигает небесная кара. Приятного просмотра!

Напомним, ранее мы давали ролик, как HIMARS ВСУ уничтожил ПВО оккупантов.

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