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Эпично горит: HIMARS ВСУ уничтожил ПВО оккупантов

Бук предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах при интенсивном радиопротиводействии.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Эпично горит: HIMARS ВСУ уничтожил ПВО оккупантов
HIMARS / Getty Images

Воины 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Хороброго при разведке на Запорожском направлении фронта засекли зенитно-ракетный комплекс БУК оккупантов. Теперь россияне там имеют минус одну систему ПВО.

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Кадры уничтожения БУКа попали на прекрасное видео. Операторы навели на цель HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения.

Напомним, ранее мы писали о том, что один танк ВСУ вынес 3 российских за 15 минут. 

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