Зарплата 300000 долл в год и работа в Google: айтишник показал свое резюме судьбы

Парень говорит, что при пересечении интересов начинается дискуссия, а это теплый старт.

| Автор: Соколенко Виктория

Инженер Сахил Габа рассказал о своем пути в айти. Он уже собирался получить степень магистра по машиностроению и в этот же момент понял, что ему нравится компьютерная наука. Габа заметил, что друзья легко находили себе такую работу. Потому, решил попробовать. Но не все так было просто. Об этом сообщает Business Insider.

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Он около 4 месяцев изучал программирование. По началу, занять вакансию было сложно. Однако, Сахил стал инженером-программистом в небольшой компании в Чикаго, но не смог там получить самые современные навыки работы с софтом. Парень стремился к работе со сферой высоких технологий. Он продолжал учиться и совершенствовался для прохождения собеседований. Плоды получены – инженер-программист в Amazon. В течение 18 месяцев работы там ему пришли предложения от Meta, Uber и Google. Энтузиаст согласился на работу в Google.

Фото - Business Insider

Сейчас бы он поменял резюме так:

Лидерство на основе опыта, а не знаний.

Нужно новое, а не фокус на навыках колледжа.

Простота речи.

Хобби Сахил Габа считает ледоломом при интервью хобби.

Напомним, ранее мы писалио том, из каких регионов и стран работают фрилансеры из Украины.

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