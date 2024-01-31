Неплохие характеристики за нормальную цену: разбираем смартфоны Realme 12 Pro

Цена Plus колеблется в районе 360 – 410 долл (13515 – 15392), а обычной прошки – 315 долл (11826 грн).

| Автор: Соколенко Виктория

Бренд Realme презентовал серию смартфонов 12 Pro. Ставка в ней сделана на модели Plus. Bigmir.net рассказывает ключевые детали.

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Plus имеет явный упор на фотовозможностях. В основной камере стоит сенсор Sony IMX890 на 50 Мп с OIS. Также предусмотрен перископный модуль на 64 Мп и широкоугольник на 8 Мп. Селфи-камера рассчитана на 32 Мп. Экран 6,7 дюймов. Процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. По памяти можно выбрать варианты 8/12 Гб оперативной и 128/256 постоянной. Емкость батареи оценивается в 5000 мАч, быстрая зарядка на 67 Вт. ОС - Android 14.

Фото - Realme

Фото - Realme

Realme 12 Pro похож на старшего брата по дизайну, но характеристики проще. Процессор процессор Snapdragon 6 Gen 1. Камеры 32 + 50 + 8 Мп. По размеру экрана, емкости аккумулятора и мощности зарядки все одинаковое.

Напомним, ранее мы писали о том, что Samsung собирается выпустить смартфоны необычной формы.

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