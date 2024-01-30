Популярные смартфоны заморозили ради эксперимента: результат

У всех подопытных защита корпуса идет по стандарту IP68.

| Автор: Соколенко Виктория

Ютубер PhoneBuff, который известен своими разными испытаниями для смартфонов, опубликовал новое экспериментальное видео. Он проверил водозащиту у главных, на текущий момент, флагманов рынка - Galaxy S24 Ultra, iPhone 15 Pro Max и Pixel 8 Pro.

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Для равных условий блогер залил девайсы водой и отправил их в морозилку на 6 часов. Ни один со смартфонов не получил даже минимальных повреждений. Автор видео просмотрел камеры, динамики и порты. Все работало. Единственное, что у Galaxy S24 Ultra и Pixel 8 Pro камеры сначала были немного запотевшими. Но этот эффект позже прошел.

Стоит отметить, что глубина воды в тесте была минимальной. Ситуация со работоспособностью может поменяться, если она была бы больше.

Напомним, ранее мы писали о том, что рамка нового iPhone может менять цвет. Это удалось узнать благодаря химическому опыту.

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