Воздушная тревога, Умеров и Пригожин: чем интересовались украинцы в Google в 2023 году

Все запросы опубликованы в картинках.

| Автор: Соколенко Виктория

Компания Google представила срез по самым популярным запросам в поисковике среди украинцев в текущем году. Среди определяющих моментов был поиск карты воздушных тревог. В рейтинге персон первое место по интересам занял наш новый министр обороны Рустем Умеров.

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Среди людей, которые умерли, первое место у лидера одной из группировок российских оккупантов Евгения Пригожина. Не обошлось без фильмов и сериалов. Тут пальма первенства у Оппенгеймера и Венсдей. В категории "покупка года" из-за провокаций российских захватчиков интерес проявлялся к калию йодиду. В лидерах запросов о том, "что это такое", оказались гепатит А, ХАМАС и РЭБ.

Фото - Google

Фото - Google

Фото - Google

Фото - Google

Фото - Google

Фото - Google

Напомним, ранее мы писали о том, какие пароли используют украинцы в интернете.

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