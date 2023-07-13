SSD-накопители упадут в цене

Ценовое счастье будет длиться недолго.

| Автор: Соколенко Виктория

SSD и другие девайсы с флеш-памятью продолжат падать в цене. Такую тенденцию аналитики видят на ближайшие несколько месяцев. Об этом сообщает TrendForce.

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Ценники могут стать меньше на 8 – 13%. Все из-за избытка памяти на рынке и из-за осторожного отношения к запасам со стороны покупателей. До конца текущего года ожидается стабилизация цен.

Стоит отметить, что популярность SSD-накопителей виднеется среди владельцев ноутбуков. Все из-за меньшего времени загрузки, более продвинутой потоковой передачи и производительности в играх. Тем не менее, долгое время SSD более дорого ценились, чем HDD.

Напомним, ранее мы писали о том, что Apple хочет выпустить ноутбук с гибким экраном.

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