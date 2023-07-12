Sony поможет проходить игры в реальном времени

Воплотится идея в реальности или нет - пока неизвестно. Патент может быть обычной защитой от конкурентов.

| Автор: Соколенко Виктория

У Sony появился интересный патент, который при реализации может помочь миллиону геймеров по всему миру. Речь идет об игровом помощнике в режиме реального времени. Об этом сообщает gamingbolt.

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Если игрок застрял на определенном моменте проекта, то он может обратиться за советом к экспертам. В случае их недоступности покажется видео из игры. Основная идея таких двух вариантов помощи состоит в том, что пособия и объяснения по игре станут доступнее. Для ознакомления с ними не придется выходить из процесса.

Напомним, ранее мы писали о том, когда могут выйти новая Xbox и PlayStation 6.

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