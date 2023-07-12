Пора менять смартфон: какие причины на это указывают

Когда смартфон перестает удовлетворять ваши потребности – самый главный "звоночек".

| Автор: Соколенко Виктория

Часто в голове каждого из нас мелькают мысли о смене смартфона. Но они не превращаются в реальность, так как могут не доходить руки к выбору нового девайса, не хватает денег или есть затеняющие эту идею хлопоты. Bigmir.net решил собрать список причин, которые заставят вас отвлечься и понять, стоит ли текущий гаджет отправлять на пенсию.

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Смартфону уже 5+ лет

Если вы пользуетесь смартфоном в течение указанного срока, то не рассчитывайте на длительное получение обновлений. У вас не будет новых функций и гарантий безопасности. Он может стать уязвимым перед злоумышленниками, которые любят воровать чужие данные.

"Грустная" батарея

Зарядка, которой едва хватает до вечера, одно из самых раздражающих обстоятельств. Чем дольше такая ситуация продолжается, тем сложнее найти оригинальную батарею. На рынке можно найти китайские аналоги, но они ничего особо не изменят.

Проблемы с приложениями

Если они вылетают или не запускаются, виноваты 2 сценария. При первом старая батарея переводит смартфон в состояние пониженного энергопотребления. Потому автоматически закрываются энергоемкие приложения. Во втором варианте – неактуальное ПО и изношенные другие компоненты не тянут программы.

Тормоза и глюки

Электроника, которая постепенно выходит из строя, и батарея, не выдерживающая нагрузки, переводят смартфон в режим пониженного пользования мощностью.

Подсветка дисплея дала сбой

Его замена не всегда дешевая. Иногда она стоит наравне с ценой самого телефона. Поэтому, стоит быстрее купить другой смартфон. И перенести на него информацию со старого. Пока он окончательно не потух.

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