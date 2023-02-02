Netflix ввел жесткое правило для пользователей во всем мире

Netflix приветствует профили только в рамках одного дома или квартиры.

| Автор: Соколенко Виктория

Netflix хочет, чтобы пользователи раз в месяц подключались к своему основному Wi-Fi. Таким образом площадка борется с тем, что люди дают друг другу свои пароли. Об этом сообщает The Streamable.

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Если этого не сделать, то пользователя будут блокировать до момента подключения к основной сети. Либо же, пока он не создаст новый аккаунт.

Для тех, кто часто путешествует и пользуется сервисом вне дома, предусмотрены временные коды доступа.

Напомним, ранее мы писали о том, что российский Яндекс сознался в прослушивании пользователей.

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