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Парень специально создал видеоигру для знакомства с девушками в Tinder
Первое впечатление – залог того, как далее повернутся отношения парней и девушек. Находчивый разработчик видеоигр очень верил в эту фразу, поэтому создал специальный проект для знакомства с девушками. Об этом сообщает 24 канал.
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Энтузиаст представил игру о свидании с самим с собой. Она браузерная. Содержит информацию об авторе, его хобби, вкусах, еде. Также есть видео об играх лис в саду, 3Д-модель дома и тест на совместимость.
Кроме сведений о себе, автор интегрировал в задумку качества, которые ищет в избраннице.
Несколько скриншотов из игры ниже.
Напомним, ранее мы писали о том, что мужчины для знакомств в Tinder начали использовать нейросеть ChatGPT. Она помогает писать приветственные сообщения потенциальной второй половинке на основе ее интересов.
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