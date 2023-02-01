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Российский Яндекс сознался в прослушивании пользователей
Масштабный слив данных сервисов Яндекса снова дал отголосок. На этот раз с его помощью выяснилось, что голосовой помощник Алиса может включить микрофон в любой момент. Компании пришлось публично оправдываться. Об этом сообщает НВ.
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В Яндексе сказали, что подслушивание со стороны возможно. И оно делается для "улучшения качества голосового помощника".
"Опубликованные фрагменты кода содержат в том числе и тестовые алгоритмы, которые использовались только внутри Яндекса для проверки корректности работы сервисов. Например, для улучшения качества активации ассистента и уменьшения количества ложных срабатываний в бета-версии для сотрудников применяется настройка, которая включает микрофон устройства на несколько секунд в случайный момент без упоминания Алисы, - отметили в Яндексе.
Напомним, ранее мы писали, что после данного взлома все узнали, как в Яндексе ведется цензура. Так, поисковик не признает Путина "бункерным дедом".
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