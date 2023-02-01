Отправил фото паспорта: мошенники больше года издеваются над украинцем

Из-за увеличения числа переселенцев жилищные аферисты усовершенствовали свои схемы.

| Автор: Соколенко Виктория

54-летний дальнобойщик Василий Томашевский хотел снять бюджетную квартиру во Львове, но нарвался на мошенников. Свою историю мужчина рассказал с надежной, что правоохранители найдут и накажут злоумышленников. Об этом сообщает ТСН.

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Человек искал жилье напрямую, без посредников.

"Увидел объявление. Позвонил по указанному номеру, но мне ответили, что предложение неактуально, квартиру арендовали другие люди.На следующий день я увидел, что эта квартира снова сдается. Решил позвонить. Якобы хозяин квартиры мне сообщил, что им не понравились пришедшие на просмотр, им отказали и предложение об аренде вновь актуально. Попросил у меня задаток в размере 2 тысячи гривен и добавил, что сейчас находится не во Львове, поэтому деньги нужно перечислить на карточку и дождаться, пока он приедет из пригорода для оформления сделки. Договорились, что свяжемся через час. Спустя час он сообщил мне, что возникла проблема с юристом, который не может уделить время из-за занятости, но попросил сбросить фото моих документов. По его словам, они необходимы для подготовки договора об аренде. Я отправил, но не сфотографировал ту страницу паспорта, где была моя новая фотография, которую я сделал в 45 лет. Потом мне сообщили, что я должен заплатить еще и за последний месяц. Я отказался, потому как еще не видел квартиры. При этом на просьбу все же показать квартиру, собеседник находил отговорки, мол, сейчас у него нет такой возможности, потому что находится на службе. Все это было в телефонном режиме", - говорит Томашевский.

Мужчина понял, что попал на мошенников и пошел в полицию. Там посмеялись, сказали написать заявление и добавили, что оно ничего не решит. При этом, преступники, у которых до сих пор есть его паспорт, не махнули на дело рукой.

"Меня нашли люди, которые также дали этим мошенникам задатки и не получили квартиры. Оказалось, что аферисты использовали мои фото и паспортные данные, предлагая жилье в аренду. Мне звонили по телефону люди из Львова, Кропивницкого, Винницы, Тернополя. Одних обманули на 14 тысяч гривен, других на 5 тысяч Некоторые звонили с угрозами, мол, я выведу тебя на чистую воду. Я был вынужден отвечать, что не надо меня выводить на чистую воду. Если бы я был мошенником, то свои настоящие данные никогда бы не давал. Люди мне сообщили, что написали заявления правоохранителям", — говорит Василий Томашевский.

Любители наживы не остановились. В "Дію" Василия пришло сообщение о взятом кредите.

"Я позвонил в банк и сообщил, что никакой заявки на кредит я на самом деле не подавал. Попросил службу безопасности этого банка вычислить заявителей, но там мне ответили, что это не в их компетенции, что с этим вопросом нужно обращаться в полицию. На том все и закончилось. Я думаю, что кредит они не смогли взять и потому, что у них в наличии не было моего фото, которое я сделал в 45 лет. Еще добавлю, что большинство мошенничеств с жильем неизвестными мне лицами, но от моего имени было совершено именно после начала полномасштабного вторжения. Сволочи. Это время, когда многие убегали от войны и искали жилье…", — отмечает дальнобойщик.

Напомним, ранее мы писали о том, как мужчина потерял 500 тыс долл и дом из-за YouTube-мошенников.

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