Срезанные лица, суицид, порно и не только: в TikTok рассказали об ужасах модерации контента

"Идеальный" показатель для модераторов TikTok – просмотр более 1000 роликов в день.

| Автор: Соколенко Виктория

TikTok ведет строгий контроль контента. Видео не пропускают даже за намеки на какую-либо откровенность. Каждый ролик смотрят модераторы, которые сталкиваются с самыми неожиданными и ужасными вещами. Об этом сообщает Time.

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Корреспонденты издания поговорили с модераторами из Латинской Америки. 28-летний студент из Колумбии модерирует видео в ночную смену. Ему особенно ярко запомнился фрагмент с вечеринки, где два человека срезали кожу и хрящи лица. После – использовали их в качестве масок, играли и веселились.

Другой модератор рассказал о том, что ему приходится смотреть на убийства, суициды, педофилию, порно, на несчастные случаи и даже каннибализм.

Еще один модератор был в шоке от видео с танцем девочки 5-6 лет. Она становилась в сексуальные позы, а камера все снимала почти вплотную. Были все доказательства того, что ребенка домогался кто-то из взрослых.

К слову, в Латинской Америке модераторы работают 6 из 7 дней. По зарплате у них всего 254 доллара (около 9400 грн). Для сравнения, в США на таких же должностях идут 2900 долларов (около 107 000 грн).

TikTok для контроля использует нейронные сети и AI-технологий. Но они не в силах пресечь все, поэтому используется и человеческий труд по принципу "чем дешевле, тем лучше". Работников нанимают не из самых богатых стран.

Компании, которые предоставляют TikTok сотрудников, заявляют о предоставлении психологической поддержки. На самом деле – ее никто не получил.

Система зарплаты на площадке с видео построена на постоянной гонке за показателями. Выполнение обычной нормы недостаточно. Модераторы смотрят больше, чем нужно, чтобы не потерять бонус в виде около 25% от упомянутой выше суммы.

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Один из модераторов получил дисциплинарное предупреждение за уклонение от работы. Под такими словами подразумевался просмотр всего 700 видео. Нагоняй лишает надежд на премию в текущем месяце. Люди также боятся, что TikTok может испортить им отзывы, когда они будут искать новую работу.

На заключение модераторов в заложниках влияет напряженная ситуация с рынком вакансий в Латинской Америке. Приходится цепляться за то, что есть, ведь это единственный способ выжить.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что TikTok собирается запретить несовершеннолетним смотреть и транслировать контент в прямом эфире. Мера принята после скандала с сирийскими лагерями для беженцев.

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