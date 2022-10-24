Во время войны из-за России в Черном море погибло около 50 тыс дельфинов - биолог

Животные не могут ориентироваться в пространстве, слепнут и попадают на мины.

| Автор: Соколенко Виктория

В последние месяцы Черное море уже не выносило мертвых дельфинов на пляжи / EPA/UPG

С начала полномасштабной войны в Черном море погибло, вероятно, до 50 тысяч дельфинов. Из-за российских надводных и подводных кораблей возникают мощные звуковые сигналы, которые влияют на китообразных. Об этом сообщает биолог Иван Русев.

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Дельфины попадают в зону действия навигационных устройств. Они влияют на органы навигации и эхолокации, а также причиняют мощную акустическую травму.

Фото - Иван Русев

"Напоминаю еще раз, что море выбрасывает на берег только около 5% всех погибших животных. Остальные 95% просто идут на дно моря и мы не можем их зарегистрировать. Они не доступны для обнаружения и подсчета с берега. Поэтому мы оцениваем, что за время войны российских варваров против Украины, уже погибло, вероятно, до 50 тысяч китообразных, что крайне ужасно для морской экосистемы", – написал Иван Русев.

Ранее bigmir.net писал о том, что американские ученые проанализировали ядерный потенциал современных государств и вероятность конфликта между некоторыми из них. По итогу, специалисты получили пять возможных сценариев войны.

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