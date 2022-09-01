Из-за обстрелов россиян в Украине могут идти кислотные дожди - климатолог

Действия россиян в Украине создают немало проблем. К примеру, в отношении Земли. Если посмотреть на карту качественных грунтов – самая плодоносная земля на юге, востоке и немного в центре. Тут идут бои.

| Автор: Соколенко Виктория

Обстрелы российских захватчиков по нефтебазам или по предприятиям химической промышленности чреваты кислотными дождями. Об этом рассказала руководитель отдела климата ОО "Экодия" Евгения Засядько, пишет УНИАН.

Также климатолог предупреждает о загрязнении рек. Недавно, в районе столицы Украины, из реки достали сбитый российский вертолет. Проблемы с водоемами прямо влияют на качество воды.

"Однозначно можно сказать, что война усиливает изменения климата. Например, имеем постоянное движение военной техники, которая использует в разы больше горючего, чем обычные автомобили. Это влияет на загрязнение атмосферы выбросами парниковых газов", - резюмировала климатолог.

Напомним, ранее bigmir.net сообщал о том, что сотрудники Кентерберийского университета проанализировали ход Второй мировой войны и полномасштабной агрессии России в Украине. Вывод неутешительный: бомбардировки меняют структуру грунта и сильно загрязняют его тяжелыми металлами.

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