В Apple настоятельно рекомендуют установить свежие обновления: детали

Фактически, уязвимости позволяют получить управление гаджетами.

| Автор: Соколенко Виктория

Apple выпустила экстренные обновления безопасности для устранения двух уязвимостей нулевого уровня. Злоумышленники их используют для взлома продукции компании. Об этом рассказали в Bleeping Computer.

Читайте также: Как убрать навязчивую рекламу в Facebook - инструкция

Уязвимостями нулевого уровня называют недочеты в безопасности, о которых злоумышленники узнали раньше, чем поставщики ПО. Apple обнародовала macOS Monterey 12.5.1, iOS 15.6.1 и iPadOS 15.6.1 для устранения проблем.

Читайте также: Российские хакеры хотят уничтожить производителя HIMARS

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что айтишник нашел на OLX мошенников. Они оказались "хорошо подготовлены".

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.