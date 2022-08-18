В Apple настоятельно рекомендуют установить свежие обновления: детали
Фактически, уязвимости позволяют получить управление гаджетами.
Apple выпустила экстренные обновления безопасности для устранения двух уязвимостей нулевого уровня. Злоумышленники их используют для взлома продукции компании. Об этом рассказали в Bleeping Computer.
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Уязвимостями нулевого уровня называют недочеты в безопасности, о которых злоумышленники узнали раньше, чем поставщики ПО. Apple обнародовала macOS Monterey 12.5.1, iOS 15.6.1 и iPadOS 15.6.1 для устранения проблем.
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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что айтишник нашел на OLX мошенников. Они оказались "хорошо подготовлены".
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