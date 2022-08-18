Россия будет искать экстремистов, гей-пропагандистов и тех, кто не уважает режим

По мнению экспертов, за такую сумму нельзя будет реализовать все то, что задумали в РФ.

| Автор: Соколенко Виктория

Главный радиочастотный центр, который подчиняется Роскомнадзору, выделил 57,7 млн рублей (почти 945 тысяч долларов) на создание системы "Окулус". Она с помощью нейросетей должна будет анализировать тексты, снимки и видео на сайтах, в социальных сетях и мессенджерах на предмет запрещенной информации. Также, в ТЗ есть пункт о мониторинге запрещенки "в сценах, объединениях предметов, композициях образов, лиц, статики и динамики движений". Об этом передает Meduza.

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Запрещенным контентом в стране-агрессоре называют:

Материалы с признаками экстремизма и терроризма.

Призывы к незаконным массовым мероприятиям.

Неуважение к власти.

Информацию о попытках самоубийства и об изготовлении наркотиков.

Гей-пропаганду.

Демонстрацию употребления табачной продукции.

"Окулус" должна будет обрабатывать 200 тысяч изображений в сутки. Т. е. – 2 кадра или 2 картинки за секунду. Систему поручили разработать за четыре месяца, до 12 декабря.

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что в России показали робота-собаку с гранатометом. Он оказался игрушкой с AliExpress.

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