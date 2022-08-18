Россия будет искать экстремистов, гей-пропагандистов и тех, кто не уважает режим
Главный радиочастотный центр, который подчиняется Роскомнадзору, выделил 57,7 млн рублей (почти 945 тысяч долларов) на создание системы "Окулус". Она с помощью нейросетей должна будет анализировать тексты, снимки и видео на сайтах, в социальных сетях и мессенджерах на предмет запрещенной информации. Также, в ТЗ есть пункт о мониторинге запрещенки "в сценах, объединениях предметов, композициях образов, лиц, статики и динамики движений". Об этом передает Meduza.
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Запрещенным контентом в стране-агрессоре называют:
- Материалы с признаками экстремизма и терроризма.
- Призывы к незаконным массовым мероприятиям.
- Неуважение к власти.
- Информацию о попытках самоубийства и об изготовлении наркотиков.
- Гей-пропаганду.
- Демонстрацию употребления табачной продукции.
"Окулус" должна будет обрабатывать 200 тысяч изображений в сутки. Т. е. – 2 кадра или 2 картинки за секунду. Систему поручили разработать за четыре месяца, до 12 декабря.
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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что в России показали робота-собаку с гранатометом. Он оказался игрушкой с AliExpress.
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