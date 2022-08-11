Тем, кто такого не делал: как вернуть ж/д билет через Приват24
Чем быстрее вы сдадите билет, тем будет лучше по возвращению денег.
Диджитализация очень выручает украинцев. Поскольку оплатив услуги в онлайне, не нужно стоять в очередях, как было ранее. В случае с железнодорожными билетами помогает Приват24. Но как быть, если купленный посадочный документ в силу разных обстоятельств нужно вернуть обратно?
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Короткая инструкция:
- Перейдите в категорию "Сервисы" в Приват24.
- Затем в категории "Транспорт" и "Поезд".
- В правом верхнем углу есть часы. Они обозначают "Архив билетов".
- Нажимайте на кнопку "Вернуть билет".
- Ожидайте возвращения средств на карту в течение двух-трех рабочих дней.
Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что Укрзализныця наконец-то закончила тесты и запустила свое мобильное приложение для Android и IOS.
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