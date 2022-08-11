Тем, кто такого не делал: как вернуть ж/д билет через Приват24

Чем быстрее вы сдадите билет, тем будет лучше по возвращению денег.

| Автор: Соколенко Виктория

Диджитализация очень выручает украинцев. Поскольку оплатив услуги в онлайне, не нужно стоять в очередях, как было ранее. В случае с железнодорожными билетами помогает Приват24. Но как быть, если купленный посадочный документ в силу разных обстоятельств нужно вернуть обратно?

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Короткая инструкция:

Перейдите в категорию "Сервисы" в Приват24.

Затем в категории "Транспорт" и "Поезд".

В правом верхнем углу есть часы. Они обозначают "Архив билетов".

Нажимайте на кнопку "Вернуть билет".

Ожидайте возвращения средств на карту в течение двух-трех рабочих дней.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что Укрзализныця наконец-то закончила тесты и запустила свое мобильное приложение для Android и IOS.

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