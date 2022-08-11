Официально: Укрзализныця запустила свое мобильное приложение

1000 тестировщиков поделились с УЗ своими отзывами о приложении и помогли сделать его еще более удобным для пользователей.

| Автор: Соколенко Виктория

Укрзализныця наконец-то закончила тесты и запустила свое мобильное приложение для Android и IOS. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Основные функции:

Покупка билетов на все поезда дальнего следования по Украине.

Возвращение билетов.

Получение оповещений о рейсах, колее прибытия/отправления поезда.

Поиск необходимого рейса и получение ответов на распространенные вопросы о перевозках.

Доступ к личному кабинету. В нем хранится история рейсов и данных.

Оплата цифровой картой при помощи Apple Pay, Google Pay. Интеграция данных банковской карты.

"Во время войны Укрзализныця стала одним из важнейших элементов критической инфраструктуры. Ее сотрудники эвакуировали тысячи людей из зоны боевых действий и вместе с нами организовали выплаты ВПЛ прямо на вокзалах. А сейчас тестируем интернет от Starlink в поездах, чтобы вы всегда могли быть на связи. Несмотря на войну, Украина продолжает цифровизироваться. Взаимодействие государства и человека должно быть максимально удобным и человечным", - отметил Михаил Федоров.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что Кабинет министров расширил и упростил порядок подачи заявления о разрушенном или поврежденном имуществе из-за вооруженной агрессии России.

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