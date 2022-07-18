Илон Маск часто заводит детей потому, что "Марсу нужны люди"
Американский миллиардер Марк Кьюбан поделился историей об отцовстве Илона Маска. Он оригинально отшутился о желаемом количестве потомков, передает businessinsider.com.
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Кьюбан решил поздравить Маска после рождения очередного ребенка. Произошел диалог следующего характера:
- Чувак, поздравляю, сколько у тебя будет?, - сказал Марк Кьюбан.
- Марсу нужны люди, - написал в ответ Илон Маск.
История была еще до того, как у владельца SpaceX и Tesla появились X Æ A-12 от Граймс, дочь Экза Дарк Сайдерил от суррогатной матери, а также близнецы от сотрудницы компании Neuralink.
Илон Маск постоянно утверждает, что человечество должно помнить и думать о будущем падении количества населения.
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"Если нам не будет хватать людей на Земле, то что уж говорить о Марсе", —написал он как-то в Twitter.
Напомним, ранее bigmir.net рассказывал об эпопее между Маском и Twitter. Всемирно известный инженер будет судиться с социальной сетью.
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