Илон Маск часто заводит детей потому, что "Марсу нужны люди"

В целом, сейчас у Маска 9 общеизвестных детей. Один из сыновей, которого ему родила первая жена Джастин Уилсон, умер в 10 недель из-за синдрома внезапной детской смерти.

| Автор: Соколенко Виктория

Американский миллиардер Марк Кьюбан поделился историей об отцовстве Илона Маска. Он оригинально отшутился о желаемом количестве потомков, передает businessinsider.com.

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Кьюбан решил поздравить Маска после рождения очередного ребенка. Произошел диалог следующего характера:

- Чувак, поздравляю, сколько у тебя будет?, - сказал Марк Кьюбан. - Марсу нужны люди, - написал в ответ Илон Маск.

История была еще до того, как у владельца SpaceX и Tesla появились X Æ A-12 от Граймс, дочь Экза Дарк Сайдерил от суррогатной матери, а также близнецы от сотрудницы компании Neuralink.

Илон Маск постоянно утверждает, что человечество должно помнить и думать о будущем падении количества населения.

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"Если нам не будет хватать людей на Земле, то что уж говорить о Марсе", —написал он как-то в Twitter.

Фото - @elonmusk on Twitter

Напомним, ранее bigmir.net рассказывал об эпопее между Маском и Twitter. Всемирно известный инженер будет судиться с социальной сетью.

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